LIVE Olimpia Milano-Baskonia 0-0 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | pronti per la palla a due!

Leggi su oasport

(Di martedì 31 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-4 Canestro di Hommes 8-2 TRIPLA DI BARON!!!! Ottimo avvio disia in attacco sia in difesa 5-2 TRIPLAAAA DI LUWAWU-CABARROT!! 2-2 Subito canestro per Kyle Hines 0-2 Primi punti percon Thompson 0-0 Partiti al Forum! 18.57 Tutto pronto per la18.55 Finito il riscaldamento al Forum d’Assago, tra poco si parte. 18.50 Per l’una stagione europea fallimentare, la corsa playoff ormai archiviata, ma da oggi servono risultati per dare morale e salvare l’onore per ricostruire qualcosa in vista della Serie A e della prossima stagione. 18.45 C’è grande attesa per il probabile debutto in biancorosso del neoacquisto Shabazz Napier, arrivato asolo da pochi giorni. 18.40 Il ...