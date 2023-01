Lione-Grillitsch | la risposta del giocatore all'offerta dei francesi

(Di martedì 31 gennaio 2023) Secondo Voetbal International,ilha ricevuto un no da Florian. Il centrocampista vuole rimanere all'Ajax per giocarsi le...

Commenta per primo Secondo Voetbal International, ilha ricevuto un no da Florian. Il centrocampista vuole rimanere all'Ajax per giocarsi le sue chance. Il club francese continuerà ad andare alla ricerca di un rinforzo a centrocampo.È il caso dei recentissimi Ilicic e Zaza, ma c'è chi è appena ripartito come(Ajax) e ... 27 anni Ultima squadra:Valore di mercato: 14 milioni di euro SERGE AURIER Terzino, 29 anni ...

