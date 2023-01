L’Inter vola in semifinale | Darmian stende Gasperini

Leggi su serieanews

(Di martedì 31 gennaio 2023) Da pochi minuti è terminata il quarto di finale di Coppa Italia trae l’Atalanta con il risultato di 1-0 per i padroni di casa. Dopo la vittoria contro la Cremonese di sabato scorso,è scesa in campo a San Siro per sfidare l’Atalanta di Gian Pieronel primo quarto di finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.