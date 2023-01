L’indagine | per 1 italiano su 2 sanità è priorità Governo davanti a lavoro ed energia

Leggi su italiasera

(Di martedì 31 gennaio 2023) (Adnkronos) – Unsu due considera lae la salute come prioritarie nell’agenda deled, uno su 3 crede che l’articolo 32 della Costituzione, che sancisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo, non sia oggi pienamente rispettato e per 8 su dieci lo Stato dovrebbe investire nell’assistenza farmaceutica pubblica. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ipsos e presentato oggi a Roma nel corso della quinta edizione dell’Inventing for Life Health Summit, quest’anno dedicato al tema “Investing for Life: la salute conta”, organizzato da Msd Italia per esplorare gli argomenti chiave delle politiche sanitarie in Italia. All’incontro, all’Auditorium dell’Ara Pacis, esperti e decisori si sono confrontati sul valore della salute. ...