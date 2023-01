L’importanza della divulgazione medico-sanitaria specializzata sui social network

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 31 gennaio 2023) I tempi del “chiedo a Google” si stanno lentamente esaurendo. Fino a pochi anni fa (anche se il fenomeno, seppur in modo differente, è ancora pregnante all’interno del tessuto socio-digitale), moltissime persone utilizzavano i motori di ricerca per ricevere risposte su possibili sintomi e conseguenti diagnosi basate su parametri inevitabilmente inesatti. Perché un algoritmo non è in grado di dare risposte personalizzate. Con il passare del tempo, quella dinamica si è allentata: colpa delle fake news,disinformazione e di tutto quel corollario che ha richiesto un’intervento degli esperti del settore affinché ladiventasse una stella polare da seguire per spegnere racconti fantasiosi in un ambito in cui è necessaria serietà e concretezza. E così, anche grazie al pullulare delle ...