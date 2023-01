Ligabue al cinema con 30 Anni In Un Giorno | il film su Campovolo | tutte le date

Leggi su optimagazine

(Di martedì 31 gennaio 2023) Lucianosbarca alcon 30In Un, ilche celebra il concerto evento adello scorso giugno con il grande ritorno del rocker di Correggio dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia del Covid-19. Ilarriva sul grande schermo in 3esclusive per far rivivere ai fan il grande ritorno del Liga sul palco conle emozioni di una serata indimenticabile. Ilevento dialsarà nelle sale il 20, 21 e 22 marzo. Gli spettatori potranno rivivere l’emozione dei più di 100mila fan che il 4 giugno 2022 si sono riversati presso la nuova RFC Arena di Reggio Emilia per assistere a una vera e propria festa in musica: i preparativi, il ...