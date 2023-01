‘Ligabue 30 anni in un giorno’ | la festa di Campovolo al cinema per tre giorni

(Di martedì 31 gennaio 2023) Dopo l’evento didello scorso giugno – che ha visto Ligabue tornare sul palco a distanza di duedall’ultimo concerto a causa dell’emergenza sanitaria – l’incredibile esperienza di quella serata arriva al. Ligabue. 30in un giorno porta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. Non un semplice film del concerto, ma il racconto di una vera e propria, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, che celebra i 30di carriera del Liga. I momenti di live, la sua preparazione, i retroscena di quella incredibile giornata si alternano alle parole di Ligabue che ripercorre la sua vita professionale, dagli esordi fino ad oggi, e dei tanti amici che lo hanno accompagnato in ...

realizzato da Eventidigitali con Crossmediafilms e diretto da Marco Salom, '30 anni in un giorno' arriverà in sala per tre giornate esclusive il 20, 21, 22 marzo 2023 distribuito da Vision.

