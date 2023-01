Ligabue 30 anni in un giorno | il concerto evento arriva al cinema

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il, 30in undello scorso giugno a CampovoloalDopo l’di Campovolo dello scorso giugno, che ha vistotornare sul palco a distanza di duedall’ultimoa causa dell’emergenza sanitaria, l’incredibile esperienza di quella serataal. 30in unporta sul grande schermo tutte le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. Non un semplice film del, ma il racconto di una vera e propria festa a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, che celebra i 30 ...

... realizzato da Eventidigitali con Crossmediafilms e diretto da Marco Salom,. 30in un giorno arriverà in sala il 20, 21, 22 marzo 2023 distribuito da Vision Distribution.... realizzato da Eventidigitali con Crossmediafilms e diretto da Marco Salom , '. 30in un giorno' arriverà in sala per tre giornate esclusive il 20, 21, 22 marzo 2023 distribuito da Vision ...

LUCIANO LIGABUE al cinema "30 ANNI IN UN GIORNO" Newsic

Luciano Ligabue - 30 Anni in un Giorno - Film (2023) MYmovies.it

"Ligabue. 30 anni in un giorno": in anteprima al cinema il film del ... Radio Subasio

Da un ’bés’ negato, il travaglio di un genio Perrotta commuove con l’omaggio a Ligabue LA NAZIONE

Giorno della Memoria, Ligabue canta «Auschwitz - La canzone del ... Open

Dopo l'evento di Campovolo dello scorso giugno - che ha visto Ligabue tornare sul palco a distanza di due anni dall'ultimo concerto a causa dell'emergenza sanitaria - l'incredibile esperienza di ...L'evento di Campovolo che ha visto Ligabue tornare sul palco a distanza di due anni dall'ultimo concerto arriva al cinema.