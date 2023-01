Liga | giornata 19 | il Barça allunga | +5 sul Real Madrid

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il Barcellonail distacco sulnella19 della: blancos fermati sul pareggio dallaSociedad, mentre i blaugrana battono di misura il Girona fuori casa. Vincono in trasferta anche Atlético e Betis, il Rayo Vallecano ferma la serie positiva del Villarmentre prosegue la crisi per Athletic Bilbao e Valencia. Proprio nelle scorse ore si è dimesso il tecnico dei Pipistrelli, Gennaro Gattuso.19: Girona-0-1, Osasuna-Atlético 0-1,Sociedad 0-0, Getafe-Betis 0-1, Valladolid-Valencia 1-0, Celta-Bilbao 1-0 Il Barcellona scappa in vetta alla classifica battendo 0-1 il Girona, che subisce la seconda ...

Si gioca anche in Portugal dove prosegue la 18esima: alle ore 20 si affrontano Ferreira e Gil Vicente mentre alle ore 22.15 Arouca - Benfica. Siamo invece arrivati alle semifinali dell'...

