L'Fmi alza le stime sulla crescita globale nel 2023. Pil Italia sale a +0.6%

Il Fondo Monetario Internazionale () ha rivisto al rialzo il proprio outlook sulla crescita dell'economia globale, prevedendo per il 2023 una espansione del Prodotto interno lordo (Pil) pari a +2,...... in un segnale di ottimismo,le stime di crescita per il 2023 al +2,9%. Un ritocco al rialzo ... afferma ilillustrando l'aggiornamento del World Economic Outlook. "Nonostante questo l'outlook ...

Nonostante un rallentamento della crescita rispetto al 2022 il FMI, guidato da Kristalina Georgieva, ha alzato le stime di crescita globale per il 2023 al +2,9%. Nonostante un’economia più resiliente ...Le prospettive economiche mondiali sono meno cupe di qualche mese fa. Pur constatando un rallentamento della crescita rispetto al 2022 il ...