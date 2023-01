L’ex giudice Sica | “Sanzione Juve è stata leggera Ecco perché le plusvalenze sono fittizie”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ieristate rese pubbliche le motivazioni per cui la corte federale ha dato 15 punti di penalizzazione allaper il caso, ne parla anche Salvatore. Il professorè ex componente della Corte d’Appello e lette le motivazioni dice: “Alla luce di tutto questo, nonaffatto unamostre“. Al Corriere dello Sport,sottolinea che la penalizzazione poteva essere anche peggiore visto che la “Procura aveva tante prove e la sentenza è suffragata da elementi molto forti, un quadro probatorio che la Corte stessa considera ‘impressionante’“. “come si spiega il caso” Lasottolinea che non poteva essere ...

... è al nono mese di gravidanza e in un'intervista ha confidato che il lieto evento non era inizialmente nei suoi progetti: 'Non avevo necessità di essere madre - ha spiegatodi XFactor - ......di degrado in cui versa il territorio comunale a partire dalle...della pena pecuniaria convertita andranno ora a discutere'...convertita andranno ora a discutere'accaduto davanti al...

Giustizia svenduta, per l'ex giudice Nardi e i suoi complici processo a Potenza dal 3 aprile La Repubblica

Annullata la condanna all’ex giudice del Cga Giuseppe Mineo BlogSicilia.it

Rideterminazione in sede esecutiva della pena pecuniaria ... Altalex

Brasile, la stretta sui social del giudice della Corte Suprema Moraes dopo il tentato golpe Il Fatto Quotidiano