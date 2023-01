Invece fortunatamente è capitata Alma ", racconta. " Prima di rimanere incinta avevo paura del parto che, invece, è stata un'esperienza meravigliosa. Ma del post parto nessuno mi aveva ...... non solo, per restituire al pubblico un racconto che tenga conto di tutti gli stati d'animo che una donna si trova a vivere. Aveva spiegato di averdi depressione post - partum ...

Levante rivela: «Ho sofferto di depressione post partum, dopo la nascita di mia figlia è stato il buio» Corriere della Sera

"Ho sofferto di depressione post partum". La confessione di Levante ilGiornale.it

Levante parla della depressione post partum: "Il buio dopo la nascita di mia figlia" Today.it

Levante: “Ho sofferto di depressione post partum! Dopo la nascita di mia figlia, il buio” Perizona

Copa del Rey, l'Atletico Madrid batte il Levante e vola ai quarti Sportitalia

Ricoverato in ospedale per una crisi respiratoria dovuta alla polmonite, un ragazzo di 21 anni si è aggravato velocemente e in poco meno di 2 mesi ha subìto l'amputazione ...I consigli degli esperti della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) per le persone più a rischio, come gli anziani, i fragili e chi è affetto da patologie croniche ...