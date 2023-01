Levante e la depressione post-partum | «Mi sentivo bloccata in un ruolo che non mi bastava»

(Di martedì 31 gennaio 2023) La cantante ha raccontato il suo momento più difficile, dopo la nascita della figlia Alma Futura. Gioia e buio, alti e bassi, che ha messo in musica e che hanno portato alla stesura di Vivo, il brano che porterà al Festival di Sanremo

Lapost - partum arriva sul palco del Teatro Ariston grazie a Vivo , il brano cheporta in gara al Festival di Sanremo 2023. 'È qualcosa di cui non si parla abbastanza, non hai il ...Al parto è seguito un momento difficile, lo racconta nel brano 'Vivo'torna a Sanremo con il brano 'Vivo' e affronta un tema delicato, quello dellapost - partum. A tre anni da '...

Levante e la depressione post-partum: “Mi sentivo bloccata nel ruolo di madre Il Fatto Quotidiano

Levante parla della depressione post partum: "Il buio dopo la nascita di mia figlia" Today.it

Levante, la depressione post parto: «Un momento buio e di solitudine. Non avevo più il controllo delle mie emo ilmessaggero.it

Levante: «A Sanremo canterò della mia depressione post parto. Un tema ancora tabù» L'Espresso

"Ho sofferto di depressione post partum". La confessione di Levante ilGiornale.it

Levante si sta preparando a tornare al Festival di Sanremo, dove canterà Vivo, brano composto nel periodo immediatamente successivo alla nascita della sua bambina, che oltre a essere stato un momento ...In un'intervista social per Grazie, la cantante Levante si è aperta sul delicato tema della depressione post partum, che lei stessa ha vissuto durante i… Leggi ...