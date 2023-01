Lenovo | ampliata la gamma di soluzioni per la smart collaboration

Leggi su tuttotek

(Di martedì 31 gennaio 2023) ThinkView Plus diè un display con Microsoft Teams integrato per consentire agli utenti di utilizzare al meglio le molteplici funzionalità di collaborazione con un unico dispositivo di comunicazione video unificata. Ma le sorprese non finiscono qui, scopriamole insieme in questo articolo dedicato In occasione dell’Information Systems Europe (ISE 2023) di Barcellona,presenta il nuovissimo ThinkView Plus con display Microsoft Teams, device per la collaborazione dotato di funzioni premium audio, video e di lavagna interattiva. Questa soluzione diè perfetta nei sistemi di hot desking, ovvero negli ambienti di lavoro in cui le postazioni non sono assegnate, per le call room, gli uffici dirigenziali e negli ambienti di home office. Si ...