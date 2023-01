Legale Provenzano | Fecero restare al 41 bis un malato grave

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "al 41 bis un simbolo, non una persona. Bernardovenne tenuto al carcere duro nonostante le gravissime patologie di cui soffriva con una incapacità totale di intendere e volere, più volte certificata dai medici del carcere. Non conosco la vicenda di Cospito, e non voglio entrare nel merito, dico però che sono contenta che si siano decisi di portarlo in una struttura dove si può intervenire in caso di necessità. Direi che è un importante passo avanti. Se poi dobbiamo fare il discorso sul 41 bis, posso dire che andrebbe senza dubbio riformato, perché non ha alcun senso logico. Ed è incostituzionale". A parlare in una intervista all'Adnkronos è l'avvocata Rosalba Di Gregorio,storica del boss mafioso Bernardo ...