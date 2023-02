Le straordinarie avventure di GS nella sanità di una regione bonaccina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 gennaio 2023) Pubblichiamo grazie alle nostre fonti il riservatissimo epistolario degli ultimi tredici mesi relativo alla paziente GS, in carico allad’un’imprecisata. Dall’epistolario sono stati espunti i nomi in ragione della delicatezza dei temi trattati. Avvertenza: le maiuscole da appuntati dei carabinieri sono state lasciate invariate rispetto agli originali, così come la sintassi. Le uniche modifiche sono state apportate agli accenti, che negli originali sono quasi tutti apostrofi e a chi trascrive sanguinavano gli occhi. Lettera della, datata 4 gennaio 2022 e consegnata al domicilio della paziente il 17 gennaio 2022. «Con la presente si comunica che dal 13/01/2022 il Dr. FD, Medico di Medicina Generale di Sua fiducia, cesserà dal proprio incarico». Italo Calvino e le maestre elementari tutte ...