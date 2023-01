Le migliori serie tv da vedere a febbraio 2023 | in pillole

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 gennaio 2023) Unseriale all’insegna del genere, e nemmeno tra i più battuti. Ben due delle novità di questo mese sono infatti di genere western, linguaggio che sta prendendo sempre più piede anche nella serialità televisiva. Non mancano però le storie al femminile, qualche thriller e un tocco di dramma. 1923 (Paramount+, 12) L’universo narrativo di Yellowstone si amplia con questo nuovo capitolo (prequel dellae sequel di 1883) dal titolo 1923, interpretato da Harrison Ford e Helen Mirren. I due sono una coppia di coniugi – Jacob e Cara – che gestiscono il ranch Yellowstone, nel Montana. Affronteranno le sfide legate all’espansione in occidente, la grande depressione e il proibizionismo. La chiave narrativa rimane chiaramente quella del western, in un racconto profondamente di genere ma che è stato in grado, ...