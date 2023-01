(Di martedì 31 gennaio 2023) Anche Le. A cento giorni dalla vittoria alle elezioni politiche il quotidiano del conservatorismo francese vicino al partito gollista Les Républicains dedica al presidente del Consiglio un articolo pieno di elogi: Ildidopo cento giorni di governo. «Le preoccupazioni sul ritorno del pericolo fascista sono scomparse» «Le preoccupazioni sul ritorno del pericolo fascista o sull’isolamento dell’Italia in Europa sono tutte scomparse. L’opposizione, fortemente indebolita, non ha più alcuna influenza su di lei. E le sue possibilità di durare a lungo crescono giorno dopo giorno», ha scritto la corrispondente in Italia de Le, Valérie Segond, sottolineando che ...

Se il New York Timesla "voce ruvida da fumatore, lo stile pianistico che spazia dall'honky - ...osserva che "ascoltare queste canzoni è come sentire nelle orecchie un film di Fellini" e Le...Se il New York Timesla 'voce ruvida da fumatore, lo stile pianistico che spazia dall'honky - ...che 'ascoltare queste canzoni e' come sentire nelle orecchie un film di Fellini' e Leche '...

"Le Figaro" loda Giorgia Meloni: «Percorso impeccabile. Ha dato prova di coraggio politico» Secolo d'Italia

Cinema, Martone e di Majo: “Il nostro film conquista Parigi” La Repubblica

Giorno per giorno nell'arte | 26 gennaio 2023 Il giornale dell'Arte

Teatro alla Scala: il 19 febbraio concerto straordinario di Paolo Conte Connessi all'Opera

Ucraina, Giorgia Meloni loda coraggio dei premier conservatori a Kiev La Voce del Patriota

Il quotidiano francese Le Figaro ha scritto che nei suoi primi cento giorni al governo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha compiuto un "percorso senza sbagli" ...