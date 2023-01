(Di martedì 31 gennaio 2023) Non solo Luca Pellegrini. Laha reso noto di “aver acquisito temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive fino al 30 giugno 2023 del calciatore paraguaianoLuisAlcaraz, proveniente dalla società messicana Celaya. La S.S.ha un diritto e un obbligo per l’acquisizione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del calciatore al verificarsi di determinate condizioni sportive”. Inoltre il club biancoceleste fa sapere di “aver acquisito temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore minorenne, proveniente dalla società croata N.K. Rudes. Il club ha un diritto per l’acquisizione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, il cui tesseramento verrà sottoposto alla sotto commissione della Fifa ...

anche le risoluzioni con Andrea Sbraga e il prestito di Gianmaria Zanandrea al Piacenza. ... che ha esordito in Serie A il 15 gennaio 2022 in Salernitana -0 - 3 (gara in cui i granata ...Indice Cronaca della partita e tabellino FormazioniL'arbitro Presentazione del match ... chi passa il turno affronterà il prossimo 2 febbraio, in semifinale, la vincente trae Juventus.

UFFICIALE: Lazio, preso il classe 2003 Diego Gonzalez dal Celaya TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - La Lazio ha depositato il contratto di Maliszewski: i dettagli La Lazio Siamo Noi

Lazio-Fiorentina 1-1, gol e highlights: Nico Gonzalez risponde a Casale Sky Sport

UFFICIALE: Lazio, Durmisi in prestito al Tenerife fino al termine della stagione TUTTO mercato WEB

Lazio, ufficiali gli acquisti di Diego Gonzalez e Bartol Kunert. Ecco i comunicati ufficiali della squadra biancoceleste ...Colpo a sorpresa della Lazio che al fotofinish ha depositato il contratto dell’attaccante esterno Luis Gonzalez acquistato a titolo temporaneo dai messicani del Celaya. IL COMUNICATO “La S.S. Lazio ...