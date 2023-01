Lazio | Rocca tira la corsa D’Amato e Bianchi fiduciosi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il conto alla rovescia sta per iniziare. Domenica 12 e lunedì 13 febbraio, i cittadini delandranno alle urne per scegliere il loro nuovo presidente della regione, la nuova giunta e il nuovo consiglio regionale. Per dieci anni Nicola Zingaretti con il suo Pd, le altre componenti del centrosinistra, Terzo Polo compreso e, dall'inizio del 2021, il Movimento 5 Stelle, ha gestito gli uffici di Cristoforo Colombo e della Pisana.Un territorio complesso, stretto nella morsa del commissariamento della sanità, condizionato dalla crisi del trasporto pubblico locale e dei rifiuti con Roma in affanno perenne, un territorio che ha superato la crisi del covid e ora si trova a un bivio: chi, dal 14 febbraio, giorno di San Valentino - come ha spesso sottolineato il candidato del centrodestra Francesco- "sposerà" questa terra ricca ma complessa? Il ...