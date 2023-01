Lazio | Pellegrini in arrivo | prestito con diritto fissato a 15 milioni

Lucaalla, tutto fatto . Il terzino sinistro classe 1999, di proprietà della Juventus, raggiunge la squadra biancoceleste dopo sei mesi in Germania con la maglia dell'Eintracht Francoforte.ROMA - Nell'ultimo e frenetico giorno di mercato arriva finalmente il colpo della, che è riuscita finalmente a chiudere per Luca. Il terzino sinistro, o biettivo di mercato dei biancocelesti da tempo, si è tagliato parte dell'ingaggio per arrivare all'...

L'esterno ha anche rifiutato parte dell'ingaggio che Eintracht e Juventus gli avrebbero garantito pur di avere il via libera per la capitale. L'operazione, come detto, si concretizzerà sulla base di u ... Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà la Lazio starebbe cercando di assicurarsi le prestazioni di Luca Pellegrini a prescindere da Fares. Quest'ultimo, tuttavia, con ...