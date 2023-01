Lazio | il Pd grida ai finti fascisti ma mette in lista occupanti abusivi

(Di martedì 31 gennaio 2023)veri. Francesco Rocca deve rispondere alle solite domande sull'antifascismo, mentre la sinistra candida nelle liste che sostengono Alessio D'Amato gli attivisti dei movimenti per la casa, tra i quali Maurita Virtù, esponente del centro sociale Spin Time, che corre nellaVerdi-Sinistra. Una circostanza che, dopo giorni di polemiche, provoca ancora l'indignazione del vicepresidente del Senato e coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «Restiamo sempre più sconcertati dalle vicende che evidenziano l'ipocrisia della sinistra e la tolleranza verso l'illegalità. Due noti attivisti romani dei movimenti per la casa, infatti, sono stati candidati nelladi D'Amato alle prossime elezioni regionali del», accusa Gasparri. «Il fatto che uno ...

... ecco che il calciatore ex Inter e PSG ha lanciato una nuova bomba cheallo scandalo . Il suo ... dichiarando di avere le prove dei contatti avuti tra Wanda Nara e l'ex, perché è stata la ......di "insegnare le competenze base del cucito ma soprattutto tessere speranza in un mondo che... Il corso, lanciato in collaborazione con la Caritas di Porto - Santa Rufina e Ciofs Fp, con il ...

Milan sconfitto pesantemente dalla Lazio, Tiziano Crudeli disperato ... Il Pallone Gonfiato

Zingaretti abbraccia Schlein: «Con lei si può cambiare il Pd» Il Manifesto

Vergognosi ululati razzisti dai tifosi della Lazio a Lecce: il gesto ... Fanpage.it

Ultras Lazio, striscione per Zaniolo: “Rispetto per Nicolò” (FOTO) Giallorossi.net

Lazio 2023: Pd e M5s verso la sconfitta, nell’ultimo sondaggio Rocca stacca D’Amato e Bianchi Agenzia Nova

Due noti attivisti romani dei movimenti per la casa, infatti, sono stati candidati nella lista di D’Amato alle prossime elezioni regionali del Lazio», accusa Gasparri. «Il fatto che uno di questi ...Al comizio romano della candidata anche Andrea Orlando e Livia Turco: «Può riscattare le donne di sinistra dall’onta di Meloni premier» ...