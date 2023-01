Lazio | fatta per Luca Pellegrini dalla Juventus

Tra lae ka Juve l'intesa è ormai totale: Pellegrini va a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Decisiva, per la conclusione positiva dell'...ROMA - Nell'ultimo e frenetico giorno di mercato arriva finalmente il colpo della, che è riuscita finalmente a chiudere per Luca Pellegrini . Il terzino sinistro, o biettivo di mercato dei biancocelesti da tempo, si è tagliato parte dell'ingaggio per arrivare all'...

Sassuolo Femminile, fatta per la cessione di Moraca alla Lazio CanaleSassuolo.it

L’esterno ha anche rifiutato parte dell’ingaggio che Eintracht e Juventus gli avrebbero garantito pur di avere il via libera per la capitale. L’operazione, come detto, si concretizzerà sulla base di u ...Nella giornata di ieri il Parma e la Lazio hanno provato a imbastire uno scambio tra il portiere classe 2004 Maliszewski e il centrocampista classe 2005 Troise. Se, però, ...