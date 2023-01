(Di martedì 31 gennaio 2023) "Il ministro degli esteri egiziano mi ha consegnato ildel segretario di Stato americano", Antonyche domenica è stato in Egitto prima di arrivare in Israele. Lo ha reso noto il ...

Il messaggio, aggiunge, "contiene solo inviti alla Russia a 'quit and stop', abbandonare e fermarsi". .Così, dopo averla certezza di una scorta di carri armati, prima c'è la richiesta di aerei ... Da una parte il solitodice che "la Russia non perde le speranze che in Europa emergano ...

Lavrov, ho ricevuto messaggio di Blinken a 'fermarci' La Prealpina

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Mosca annuncia: Xi ... la Repubblica

Chi è Maria Zakharova, la portavoce di Sergej Lavrov InsideOver

Guerra Ucraina, news in diretta. Cremlino: Xi Jinping in visita a ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Biden: gli Usa non forniranno aerei F-16 all'Ucraina. Macron invece apre all'invio di caccia - Scholz: perché inizino colloqui di pace la Russia deve ritirarsi - Scholz: perché inizino colloqui di pace la Russia deve ritirarsi RaiNews

"Il ministro degli esteri egiziano mi ha consegnato il messaggio del segretario di Stato americano", Antony Blinken che domenica è stato in Egitto prima di arrivare in Israele. (ANSA) ...Nel corso della sua visita ad Asmara, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è stato ricevuto dal presidente eritreo Isaias ...