Lavoro | Inail | 698 mila infortuni e 1 090 morti nel 2022

(Di martedì 31 gennaio 2023) Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nel 2022 sono state 697.773 (+25,7% rispetto al 2021), 1.090 delle quali con esito mortale ( - 10,7%). In aumento le patologie di origine

Le denunce di infortunio sulpresentate all'nel 2022 sono state 697.773 (+25,7% rispetto al 2021), 1.090 delle quali con esito mortale ( - 10,7%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono ...Ebiten Liguria eLiguria proseguono il percorso collaborativo per promuovere la cultura della salute e ... proprio, ai temi di salute e sicurezza nei luoghi di. 'Per una consapevolezza ...

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso dicembre sono state 697.773, in aumento del 25,7% rispetto alle 555.236 del 2021 (+25,9% rispetto alle 554.340 del ...(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'aumento degli infortuni sul lavoro denunciati nel 2022 (nel complesso 697. ... 16,0% (da 354.679 a 411.251). Lo comunica l'Inail pubblicando i dati relativi allo scorso anno.