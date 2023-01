Laura Bassi | la prima professoressa stipendiata in un’università fu italiana

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 31 gennaio 2023) La fisica e filosofaè stata ladonna a conseguire un dottorato in scienze e lain. Unto davvero invidiabile. Ottenere una posizione come professore in una stimata università è, anche per gli standard moderni, un risultato impressionante di per sé. Ma raggiungere questo traguardo nell’Italia del diciottesimo secolo essendo, tra l’altro, una donna, ha dell’incredibile.riuscì in questa straordinaria impresa al culmine dell’età dell’Illuminismo, quando l’industria della scienza era in piena espansione e gli studiosi chiedevano a gran voce status e riconoscimento. Era il dicembre 1732 quando l’Università di Bologna la nominò ufficialmente ...