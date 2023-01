L’Argentino Lascia il Benfica | Ecco Perché

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 gennaio 2023) LONDRA – Il Chelsea sta facendo di tutto per riuscire a portare a casa uno dei gioielli più preziosi della scena calcistica mondiale. Enzo Fernandez, fresco campione del mondo con l’Argentina ed eletto miglior giovane dei Mondiali di Qatar 2022, è il giocatore che il club inglese vuole a tutti i costi. I Blues sono pronti a pagare la clausola rescissoria di 120 milioni di euro, pagabili in più rate, per convincere ila cedere il 21enne centrocampista. “El Gordo“, come viene soprannominato, è uno dei talenti più promettenti della sua generazione ed è pronto a vestire la maglia del Chelsea. I dirigenti del club di Boehly sono determinati a portare a termine la trattativa, sperando di convincere il presidente del, Rui Costa, ad accettare l’offerta. Intanto Enzo Fernandez non ha preso parte all’allenamento di ieri e, molto probabilmente, ...