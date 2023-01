L’angolo del libro | “L’albero di Goethe” di Elga Schneider

Leggi su 7giorni.info

(Di martedì 31 gennaio 2023) Accanto al dolore del racconto esiste anche la speranza che quando l’umanità sembra perduta per sempre, possano sopravvivere in ciascuno di noi sentimenti che ancora ci rendano degni di essere chiamati esseri umani così come quell’albero, muto testimone e “sopravvissuto” al Campo di Buchenwald