Lamezia Terme | operaio 54enne muore schiacciato da un camion mentre lavorava in officina

(Di martedì 31 gennaio 2023) L’ennesima vittima del lavoro in Italia si chiama Felice Costanzo. L’è morto il 31 gennaio a, in provincia di Catanzaro,in un’autorizzata Iveco. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, è rimastosotto unstava effettuando una riparazione. È stato vano l’intervento dei soccorsi che hanno provato a trasportarlo in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro: Costanzo è morto durante il viaggio. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto e accertare eventuali responsabilità. Un secondo incidente grave è avvenuto a Roncolo, Reggio Emilia, dove undi 33 anni ...

Un operaio di 54 anni, Felice Costanzo, è morto questa mattina in un'officina di Lamezia Terme mentre effettuava una riparazione. Un camion lo ha schiacciato provocandogli le ferite mortali. Si ...