La Warner Bros annuncia il ritorno di Constantine 2 | merito di Keanu Reeves?

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 31 gennaio 2023) Nel corso degli ultimi mesi, è statota ufficialmente la produzione di2, sequel del film del 2005 di Francis Lawrence con protagonista. A quanto pare, ildell’attesissimo prosieguo del primo film, sarebbe da attribuire all’attore protagonista che, nel corso degli anni, ha letteralmente ‘tartassato’ la. e il regista affinché si potesse portare in scena il sequel. Per anni,, ha dovuto ricevere delle risposte negative, sin quando, finalmente, è giunto il momento del fatidico e desiderato ‘sì’. D’altronde,non ha mai nascosto di essersi affezionato a questo personaggio, confessando che, nel prosieguo, si impegnerà moltissimo per non deludere le aspettative e dare il meglio ...