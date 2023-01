La telefonata tra De Laurentiis e il tifoso che ha scatenato le reazioni

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il Napoli vola verso lo scudetto, il rendimento della squadra di Luciano Spalletti è stato impressionante. La vittoria contro la Roma ha permesso agli azzurri di effettuare uno scatto, forse decisivo, verso il primo posto della classifica. Il vantaggio sul secondo posto è di 13 punti, l’unica squadra in grado di rientrare sembra l’Inter ma il vantaggio è molto importante. Il Milan, infatti, è in gravissima crisi dal punto di vista tecnico e le ultime prestazioni sono state negative. E’ altissima l’attesa anche in vista del ritorno della Champions League, il Napoli dovrà vedersela contro l’Eintracht Francoforte. Foto di Christian Bruna / AnsaLatra Dee unNel frattempo è diventata virale sui social unatra Dee un. “Lo vinciamo ...

Su Twitter plebiscito per Adl dopo la: "Ha fatto bene", "Prendici pure a schiaffi", "Puoi fare anche un pernacchio a Mattarella"...cambiati da quando la squadra è capolista in Serie A e...'Lache avete ascoltatome e un tifoso, che sta girando sui social e sul web, ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni. Ci siamo divertiti un po', ho detto tutte cose false tranne una:...

Inoltre il gruppo è unito e compatto, tanto che proprio De Laurentiis ha invitato tecnico e calciatori a cena questa sera Sulla telefonata con il tifoso è arrivato il chiarimento di De Laurentiis che ...“Lo vinciamo lo scudetto No, non lo vinciamo lo scudetto perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni ciascuno per non vincere lo ...