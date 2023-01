Vanno installate sia davantidietro, in coppie simmetriche- destra rispetto all'asse longitudinale del monopattino ad un'altezza compresa tra 150 e 1400 millimetri. Se installate sul ...Ecco le parole di Donzelliaccendono la miccia in Aula: ''Allora voglio sapere, Presidente, se questasta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia. Lo vogliamo sapere in ...

Cos'è la destra, cos'è la sinistra Marcello Veneziani

O centro o sinistra. Per Tronti il Pd deve scegliere da che parte stare Formiche.net

Il dem Sarracino: «Dobbiamo recuperare credibilità verso la sinistra ... Il Manifesto

La sinistra che soffia sul fuoco: chi sono quelli che stanno con Cospito ilGiornale.it

Pd, non è più un partito plurale - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il deputato di FdI Donzelli attacca il Pd sul caso Cospito: "Vuole abolire il 41-bis per tutti, state con i mafiosi". È bagarre alla Camera ...