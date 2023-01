La sentenza clamorosa sulla Superlega

La Superlega si può fare. È sostanzialmente questa l'indicazioneemersa dal tribunale commerciale di Madrid, che ha accolto l'appello della A22Sports. Quindi il campionato d'élite immaginato da Real Madrid , Barcellona e Juventus può esistere, con i club ...pronunciata dal tribunale provinciale di Madrid in favore delle Superlega, accogliendo il ricorso contro il Tribunale Mercantile numero 17 e respingendo l'opposizione della Uefa. ...

Superlega, la clamorosa sentenza del tribunale di Madrid contro Uefa e Fifa Corriere dello Sport

Superlega, clamorosa sentenza da Madrid: "Uefa e Fifa non possono sanzionare i club" QUOTIDIANO NAZIONALE

Superlega, la sentenza dà torto a UEFA e FIFA: una svolta clamorosa Trend-online.com

Sentenza plusvalenze, la risposta della Juve: “Motivazioni illogiche e infondate” Corriere dello Sport

Plusvalenze Juventus, le motivazioni della sentenza e le reazioni Tuttosport

Il Tribunale provinciale di Madrid ha stabilito che le sanzioni minacciate dalla UEFA per Real Madrid, Barcellona e Juventus nell'ambito della creazione della Superlega non possono ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...