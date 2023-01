: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 31 gennaio - 14:17Perchè, in Serie B, RanieriDe Rossi . E i due hanno fattoin giallorosso e adesso provano a costruire punti l'uno a Cagliari e l'altro a Ferrara. Nel match di Serie A potrebbe anche ...

La Roma riabbraccia Wijnaldum: l'olandese torna in gruppo dopo oltre 5 mesi La Gazzetta dello Sport

Serie A, Napoli-Roma: Spalletti riabbraccia all'Olimpico la sua ex ... Sportitalia

Napoli-Roma: l’abbraccio fra Mourinho e Spalletti prima del calcio d’inizio RomaNews

Zingaretti abbraccia Schlein: «Con lei si può cambiare il Pd» | il ... Il Manifesto

Mourinho riabbraccia Llorente: dall'esordio al Real al bollino dello ... Retesport

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...PALERMO – La compagine rosanero guidata dal tecnico Eugenio Corini prosegue nella preparazione sul campo in vista della gara in trasferta contro l’ Ascoli in programma sabato 28 gennaio alle ore 14.00 ...