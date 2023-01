La Porta Rossa 3 | Anna muore? Anticipazioni ultima puntata | cosa è successo

(Di martedì 31 gennaio 2023) La3 continua ad infiammare il pubblico, e a salire nei trend degli ascolti tv, il che la dice lunga sulla grande presa che questa terza stagione sta avendo sui telespettatori che non vedono l’ora di saperaccadrà nella tanto agognata. Così, la fiction Rai ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, ora alla terza stagione dopo anni e anni di attesa, durante i quali si erano un po’ perse le speranze, sta per concludersi. Siamo arrivati al capolinea, forse quello definitivo. Tutte le indagini de Lasi chiuderanno, così come i segreti lasciati in sospeso durante le scorse puntate. L’ultimo appuntamento è previsto per il 1° febbraio 2023 su Rai 2. Se siete curiosi si sapere qualche anticipazione onesta, e cioè senza troppi ...

Non solo, il conduttore del reality più spiato d'Italia ha rivelato che ci sono altri ex fidanzati di alcuni Vipponi pronti a varcare la famosa. Come mai questa mossa ad un paio di mesi ...... 4 Porte USB 3.0,Alimentazione USB C, Adattatore USB C a USB OTG, Hub USB Type C Per MacBook ... 46 Giorni Nel Modello Base Gps + Glonass Biotracker,, 4.32 x 3.62 x 0.94 Cm In offerta a 52,...

La Porta Rossa 3 al gran finale su Rai2 - MetroNews Metro

La porta rossa 3, ecco le anticipazioni dei due episodi del gran ... Spettacolo.eu

La porta rossa 3, anticipazioni del gran finale: ecco la verità su ... Velvet Mag

Lutto sul set de La porta rossa: morto uno degli attori della serie Trend-online.com

La Porta Rossa, lutto travolge la serie: morto l’attore Santo Bellina Newsby

La band più atipica della musica italiana si racconta: "la gente ha voglia di scoprire cose nuove, solo che ancora non lo sa" ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...