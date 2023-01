La pizza in tutte le salse | che più condita persino con la carne non si può E poi il riso che parla tutte le lingue del mondo E due ricette da copiare

Leggi su iodonna

(Di martedì 31 gennaio 2023) Ben altro che una moda, l’abbiamo capito, anche a Identità Milano 2023. Ma davvero è inarrestabile la tendenza veg, salutista ma creativa e, per la verità, sempre meno punitiva? Oppure la gola è gola, e nonostante cambiamenti radicali di gusto e sensibilità, il cibo ricco e autentico della tradizione ha un futuro glorioso come il passato? Se ripensato (anche da noi, a casa) in chiave contemporanea, ce l’ha di sicuro, a giudicare dalla tregiorni della kermesse appena conclusa al MiCo in un via vai di celebrity chef e sinceri gourmet. “Signori e signore, la rivoluzione è servita” è stato il tema della kermesse, animato da riflessioni, masterclass, degustazioni eccellenti. Felicemente anti dieta. Ecco un nostro menu “ideale”. Lo chef Giuseppe Iannotti sul palco di “Identita? di pasta”, a Milano. Primo, la pasta Corta o lunga, secca o fresca, di formato convenzionale oppure con trafila ...