La pasta con farina di grillo arriva al supermercato | “Sa di nocciola”

(Di martedì 31 gennaio 2023) In Italiala primaa base di insetti. A produrla è un’azienda di Scelenghe (Torino), Italian Cricket Farm: la prima ad aver chiesto e ottenuto l‘autorizzazione per sfornare farine di insetti per l’alimentazione umana. A darne notizia è Il Corriere della Sera. LacondialLaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

