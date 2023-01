La passeggera italiana fuori controllo | si spoglia sull' aereo | è il caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) Unaavrebbe scatenato il panico a bordo di un volo partito da Abu Dhabi e diretto a Mumbai. La donna sarebbe stata arrestata dopo essersita durante il viaggio. Ilsarebbe scoppiato quando la donna avrebbe chiesto di spostarsi in business. Alla fine, comunque, assistita dal consolato italiano di Mumbai, la donna sarebbe stata rilasciata su cauzione dal giudice poche ore dopo. Secondo la ricostruzione della compagnia Vistara, la viaggiatrice, 46 anni, avrebbe scatenato ildurante il volo dopo avere tentato di spostarsi in business class pur avendo acquistato un biglietto in classe economica. Il portavoce di Vistara aggiunge che laavrebbe aggredito violentemente le hostess che tentavano di impedirle di spostarsi e che, durante ...