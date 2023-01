La mummia 3 | Brendan Fraser | Le riprese sono state piene di dolore | ferite e disprezzo di me

(Di martedì 31 gennaio 2023)ha rievocato il poco felice momento delledi La- La tomba dell'Imperatore Dragone, costellate da sofferenza e tonnellate difisiche. La lavorazione del sequel La- La tomba dell'Imperatore Dragone ha messo a dura prova il corpo di. L'attore ha svelato di aver dovuto superaredi se stesso per portare a termine lede La3. Parlando con Deadline, la star di The Whale ha spiegato cosa ha fatto per sopravvivere alle scene d'azione dell'ultimo sequel della, preparandosi "come un gladiatore con cerotti per muscoli e impacchi di ghiaccio, allacciandomi ...

La lavorazione del sequel La- La tomba dell'Imperatore Dragone ha messo a dura prova il corpo diFraser . L'attore ha svelato di aver dovuto superare dolore, ferite e disprezzo di se stesso per portare a termine ...Leggi ancheFraser: "Ho interpretato il ruolo di The Whale come se fosse l'ultimo per me" Tra Lae The Whale,Fraser racconta le sue sofferenze fisiche Aitante e dinamico sin ...

