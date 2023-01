La Fondazione della Solidarietà | Il non profit aiuta la crescita Vale 84 mld e coinvolge 6 mln di volontari

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 gennaio 2023) Il nondà un contributo vitale alladell’Italia: il valoreproduzione ha raggiunto nel 2022 gli 84 miliardi di euro (+5% rispetto al 2020), secondo laper la Sussidiarietà. L’impatto reale sfiora i 100 miliardi di euro, considerando l’attività degli oltre 6 milioni di. É quanto emerso oggi a Roma in occasionepresentazione del Rapporto “Sussidiarietà e… sviluppo sociale”, realizzato dallaper la Sussidiarietà, in collaborazione con Istat, con l’intervento di Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’economia sociale (cooperative, mutue, associazioni e fondazioni) conta a fine 2022 oltre 400.000 enti (+7% in 6 anni), quasi 1,6 milioni di addetti e oltre 6 milioni di ...