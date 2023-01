(Di martedì 31 gennaio 2023) Il Consiglio federale odierno hato all’unanimità ildellaper ilche presenta un risultato di esercizio pari a488.505 con ricavi ulteriormente in crescita rispetto all’esercizio 2022. I ricavi sono ulteriormente in crescita rispetto all’esercizio 2022, mentre il Margine Operativo Lordo è pari a 16,3 milioni di. “IlL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Perché dal ministro dello sport Abodi ai presidenti dei club, passando per i numeri uno die ... E anche se è il "vecchio" CdA, quello che sta per nascerela linea. La Juventus e la sua ...Balatal'impulso dato dal presidente federale e invita tutte le componenti a stringere i tempi: l'... sottolinea come il progetto di ristrutturazione dei campionati presentato dallanell'...

La FIGC approva il budget 2023: utile di 500mila euro Calcio e Finanza

FIGC FIGC

PONTE LAMBRO: MORTO CARLO TAVECCHIO EX PRESIDENTE ... Asso Web TV

Riformare il calcio italiano è possibile Il Post

Digitale, l’Agcom approva il regolamento sull’equo compenso per gli editori Milano Finanza

Attualità di E. LOFFREDO del 31/01/2023 07:55:10 «Attraverso le nostre linee di servizi integrati - Assurance, Advisory, Tax & Law e Strategy and Transactions - e la nostra profonda conoscenza del mer ...Sentiamo ripeterlo da talmente tanto che non sembra avere più un significato preciso: ma qualcuno che ci prova c'è sempre, fra le solite difficoltà ...