La fidanzata di Ezio Greggio | “Mi piacciono gli uomini più grandi | che colpa ne ho se mi sono innamorata di lui”

Leggi su tpi

(Di martedì 31 gennaio 2023) LadiRomina Pierdomenico risponde alle critiche Romina Pierdomenico,di, risponde alle critiche sulla sua relazione con il conduttore di Striscia La Notizia. Ospiti entrambi di Verissimo, in onda nel pomeriggio di sabato 28 gennaio, Romina Pierdomenico edper la prima volta hanno parlato pubblicamente del loro amore. La coppia, infatti, è stata spesso al centro delle polemiche per via della differenza di età tra i due: circa 30 anni. “A volte lui ha uno spirito giovanile più di me. Sa tirarmi su ogni volta in cui mi butto giù, come capita spesso a noi donne. Peraltro la differenza d’età non mi ha mai preoccupata, poiché misempre piaciute persone più ...