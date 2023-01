La dottoressa dei falsi Green Pass | «Nessun vaccino alla famiglia di Camila Giorgi Madame? Mai vista»

Leggi su open.online

(Di martedì 31 gennaio 2023) «? Era mia paziente. Insieme al padre Sergio,madre Claudia e ai fratelli Amadeus e Leandro. Francesca Calearo, in arte? Maiprima». Daniela Grillone Tecioiu, ladei, è comparsa ieri in tribunale per l’incidente probatorio. Gli indagati dprocura di Vicenza sono in totale 23. Ma l’elenco dei clienti dello studio di Creazzo è più lungo. E la risposta suva interpretata: dbanca dati dell’Usl 8 veneta Calearo risulta vaccinata il 10 novembre 2021. Proprio la cantante ha fatto pubblica ammenda qualche giorno fa sui social media. Per poi cancellare tutto quando si è probabilmente resa conto che quelle dichiarazioni ...