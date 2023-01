La dottoressa che fa le diagnosi con il pendolino come Maurizio Mosca

(Di martedì 31 gennaio 2023) Roma, 31 gen – Lecon il. Avete letto benissimo. La storia incredibile viene riportata da Tgcom24 ed è la “riedizione” di una terrificante puntata precedente avvenuta nel 2016. Lecon ildelladi Como Striscia la Notizia torna su una faccenda che aveva visto l’inviato Max Laudadio impegnato già sei anni fa. Si tratta della incredibile storia di unadi Como che effettua da tempo immemore lemediche con il. Sembra difficile anche solo da leggere, eppure è così. Non solo: questenon sono esattamente gratis ma hanno un costo di 90 euro ciascuna. Nel 2016 il tg satirico si era fatto promettere dallache non avrebbe più svolto ...

... 'Penso'Alfredo Cospito abbia pochi giorni di vita, 'non dò la sua morte come imminente, ma se il digiuno non viene interrotto è fatalesia così'. Lo ha dichiarato laAngelica ...Un'inchiesta con indagati del calibro della cantantetra pochi giorni si esibirà a Sanremo o della tennista reduce dagli Australian Open . Ma se dell'atleta marchigiana laha saputo ...

La dottoressa dei falsi Green Pass: «Nessun vaccino alla famiglia di ... Open

Falsi vaccini a Camila Giorgi e Madame, la dottoressa conferma il caso dei Green pass fasulli ilmattino.it

Daniela Grillone, la dottoressa di Madame conferma tutto: «Così facevo i falsi vaccini» Corriere

Como, dottoressa fa diagnosi col pendolo al costo di 90 euro TGCOM

"Uno sporco negro mi disturba", la dottoressa dei Parioli e gli insulti ad Adama che pulisce il parco Repubblica Roma

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'anarchico, ristretto in regime di 41 bis, è stato trasferito dal carcere di Bancali a Sassari a quello di Opera a Milano. La dottoressa: ...