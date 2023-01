La dogsitter Natasha Johnston muore a 28 anni sbranata da otto cani

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 31 gennaio 2023) È stata morsa molteplici volte al collo,, ladi 28, morta mentre portava a spasso un gruppo di. Gli animali l’hanno aggredita a Caterham, nel Surrey (una contea dell’Inghilterra sud-orientale), il 12 gennaio 2023. L’esame post mortem, come riporta il Telegraph, ha mostrato che la ragazza ha perso la vita per shock ed emorragia. Anche la sua vena giugulare sinistra è stata perforata: è quello che risulta dall’inchiesta aperta sulla sua morte. Vi raccomandiamo... Bimba azzannata alla testa e trascinata sul pavimento dal suo cane: è grave "Il nostro cane è scattato e l'ha azzannata alla testa, trascinandola sul pavimento. E non la mollava più: io e due nostri amici, che erano a cen... ...