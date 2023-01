La dinasty Agnelli sta appassendo velocemente | deve difendere l’onore in tribunale

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 gennaio 2023) E il fiore all’occhiello dell’Italia delle “” imprenditoriali sta. Gliche per metà o poco meno del secolo scorso avevano le prime pagine dei rotocalchi ma anche dei grandi giornali, oggi devonoine sugli spalti di calcio. Uno come l’Avvocato poteva contare sull’amicizia della classe dirigente al potere in Occidente, in quegli anni Settanta e a seguire, come il potente segretario di Stato americano Henry Kissinger. Gianninon sarebbe certo contento oggi nel vedere i nipoti arrosolare sul fuoco dei sospetti e delle complicità. Andrea, figlio del fratello di Gianni, Umberto, era stato graziato dalla Procura di Torino ai tempi della inchiesta sulla ‘Ndrangheta e la curva della ...