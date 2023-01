La Croazia sulla Crimea | ' Non farà mai più parte dell' Ucraina | quale differenza col caso del Kossovo?'

(Di martedì 31 gennaio 2023) l presidente, Zoran Milanovic, ha criticato i Paesi occidentali per avere fornito all'carri armati pesanti e altre armi, ed ha affermato che la'nonmai più...

Sebbene la carica presidenziale sia per lo più simbolica in, Milanovic è formalmente il comandante supremo delle forze armate. Negli ultimi mesi si è apertamente opposto all'adesione di ...... Biden ha ripetutamente respinto le richieste dell'Ucraina per i jet, concentrandosi invece... Analoga la posizione dellae del suo presidente, Zoran Milanovic: 'Sono contrario all'invio ...

Per l'Ucraina sono "inaccettabili" le parole del presidente croato Zoran Milanovic, che ieri ha criticato l’invio di tank a Kiev ...Parlando con i giornalisti a Zagabria, Milanovic ha detto di essere "contro l'invio di armi letali" a Kiev, che avrebbe l'unico effetto di "prolungare la guerra".