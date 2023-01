La Corte FIGC | «Serve un intervento normativo sulle plusvalenze»

(Di martedì 31 gennaio 2023) Dalle motivazioni che hanno portato la Procura federale a condannare la Juventus nell’ambito della indagine, si evince come la stessa autorità ritenga che sia necessario per il futuro unal fine di poter stabilire criteri precisi per la valutazione dei calciatori. «Rispetto a quello adottato dalla Procura federale – si legge L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Le motivazioni dellad'Appello della. Lad'Appello , che il 20 gennaio scorso ha disposto una maggior sanzione di - 15 punti in classifica al club bianconero, aggravando la pena ......37 pagine per spiegare tutte le motivazioni della sentenza che ha portato la Procura dellaa ... Cosa sia effettivamente avvenuto prova a chiarirlo Tuttosport, che nega la versione dellad'...

Juventus, le motivazioni della Corte Figc: «Violazione grave, ripetuta e prolungata» Il Sole 24 ORE

Juve, la Corte Figc: E' illecito sportivo, violazione grave e ripetuta - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Juventus: Corte Figc, particolare gravita' violazioni, ripetute e prolungate - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Perché solo la Juve è stata penalizzata con 15 punti, le motivazioni della Corte Figc: «Illecito grave e ripetuto» - Il ... Open

Gazzetta - La Signora si difende «Dalla Corte Figc illogicità e carenze» Tutto Juve

Su Gazzetta: La Signora si difende «Dalla Corte Figc illogicità e carenze».Per i difensori nelle motivazioni non è spiegato perché le plusvalenze avrebbero influito sui risultati sul campo. Per i ...