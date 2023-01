La corsa dell’Atalanta in Coppa Italia si ferma ai quarti | l’Inter vince 1-0

(Di martedì 31 gennaio 2023) Laintrova subito la parola fine. La Dea cade a San Siro incassando la seconda sconfitta stagionale in trasferta (la prima a Lecce) e cede il pass per le semifinali al. L’1-0 finale determinato da Darmian fotografa il controllo sul gioco dei padroni di casa, lucidi in difesa e bravi ad accorciare ed allungare a centrocampo, rendendo difficile il gioco offensivo della Dea. L’urgenza che emerge da San Siro per Gasperini riguarda soprattutto la necessità di recuperare a pieno regime un Duvan Zapata apparso lontanissimo dalla sua miglior condizione, sotto il profilo fisico e anche quello mentale, facilmente messo sotto dalla difesa di Simone Inzaghi e con un gol sbagliato sulla coscienza. Uno di quelli che un paio d’anni fa avrebbe segnato anche bendato. La ...

