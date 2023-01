(Di martedì 31 gennaio 2023) «Dissident Homeschool Network», «La scuola casalinga dei dissidenti». Così si chiama il gruppo Telegram dove oltre 2.500 genitori si informano per istruire i loro figli sulle virtù di Hitler e del. I «dissidenti» sono oggetto di un’investigazione del dipartimento per l’Istruzione dell’iniziata dopo lo smascheramento, da parte del collettivo Anonymous Comrades Collective, delladi “docenti” che ha dato vita al gruppo. Su Telegram, i due sono noti come Mr e Mrs Saxon e suggeriscono ai genitori loro seguaci di non esporre i figli a «contenuti mediatici ebrei» e di non mandarli nelle scuole pubbliche, che sarebbero gestite dalla «mer*a sionista». Per oltre due anni, quindi, i Saxon, pseudonimo con il quale si firma unadell’rurale formata da Logan e Katja Lawrence, hanno ...

La coppia che insegnava il nazismo ai bambini in Ohio Open

Eros: piccole astuzie per solleticare la vita di coppia (e ritrovare la passione) TGCOM

La coppia che insegna online il nazismo ai bambini, nei compiti citazioni di Hitler Today.it

Assegno divorzile coppie omosessuali: interviene la Cassazione Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Programmare il sesso nell’agenda settimanale fa bene alla coppia Radio Deejay

In un caso la coppia si è rinsaldata e il Tribunale ha motivato, anche con questa ragione, il rinvio lungo di un processo per fatti del 2019, iniziato nel maggio scorso che ora passa direttamente a ...Visto che sono venuta qui per pensare a me e non per stare male per un uomo, da adesso in poi io sono sola come lo sei tu. Io e te per quanto mi riguarda non stiamo più insieme e non siamo più una ...